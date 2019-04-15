Galatasaray Deniz Türüç'ü istiyor

Galatasaray, önümüzdeki yıl kadro yapılanmasına şimdiden başladı.

Sarı-kırmızılı kulüp, Fatih Terim'in ısrarla takımında görmek istediği Deniz Türüç için Kayserispor'a teklifte bulundu.

KAYSERİSPOR OLUMLU DÖNÜŞ YAPTI

Maddi anlamda sıkıntı yaşayan Kayserispor, gelecek tekliflere olumlu bakma kararı aldı. Sık sık Deniz Türüç'le ilgilenen Galatasaray, son olarak Kayserispor'a 2 milyon euro teklift götürdü.

Bu teklifi değerlendirmeye alan Erol Bedir, sarı-kırmızılı takıma olumlu dönüş yaptı. Deniz Türüç'ün de yakın çevresine transfer görüşmesini doğruladığı gelen bilgiler arasında.

G.SARAY SEZON SONUNU BEKLEYECEK

Daha önce 10 milyon euro gibi bir fiyat belirleyen Kayserispor yönetimi, maddi sıkıntılar nedeniyle 2 milyon euroya razı olduğu Deniz transferi için sezon sonunu bekleyecek.

Deniz Türüç'in ise yakın çevresine "Galatasaray ile 2 milyon euroya anlaşıldı. Önümüzdeki yıl yine bir sarı kırmızılı formayı giyeceğim'' dediği öğrenildi.

Deniz Türüç'ün Kayserispor'da 30.06.2020 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.