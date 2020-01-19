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Galatasaray-Denizlispor maçının ilk 11'leri

Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Denizlispor'u konuk edecek.

| Haber Merkezi
Galatasaray-Denizlispor maçının ilk 11'leri
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Galatasaray, ligin ikinci yarısını evinde açıyor...

Türk Telekom Stadyumu'nda saat 16:00'da başlayacak olan maçı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Mücadele Beinsports'tan naklen yayınlanacak.

Galatasaray'da Florin Andone ve Christian Luyindama'nın yanı sıra kadro dışı olan Steven N'Zonzi ve sıtma hastalığı bulunan Henry Onyekuru karşılaşmada forma giyemeyecek. Lisansları çıkartılan Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika ise şans verilmesi halinde sahadaki yerlerini alabilecek.

Denizlispor'da ise sakatlığı bulunan Zakarya Bergdich ve cezalı Madou Barrow, Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.

İLK 11'LER 

Galatasaray: Muslera, Linnes, Marcao, Donk, Saracchi, Lemina, Seri, Ömer, Emre Akbaba, Feghouli, Falcao

Denizlispor: Stachowiak, Lopes, Mustafa, Oğuz, Zeki, Murawski, Onazi, Aissati, Olcay, Sacko, Rodallega

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