Galatasaray-Denizlispor maçının ilk 11'leri

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Yabancı kuralı yine değişiyor

Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nda konuşulan konulardan biri de yabancı sınırı oldu. İlk olarak 10'a düşürülecek olan sayının, daha sonra ise kademeli olarak azaltılması bekleniyor.