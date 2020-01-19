Galatasaray-Denizlispor maçının muhtemel 11'leri

Galatasaray, ligin ikinci yarısını evinde açıyor...
Türk Telekom Stadyumu'nda saat 16:00'da başlayacak olan maçı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Mücadele Beinsports'tan naklen yayınlanacak.
Galatasaray'da Florin Andone ve Christian Luyindama'nın yanı sıra kadro dışı olan Steven N'Zonzi ve sıtma hastalığı bulunan Henry Onyekuru karşılaşmada forma giyemeyecek. Lisansları çıkartılan Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika ise şans verilmesi halinde sahadaki yerlerini alabilecek.
Denizlispor'da ise sakatlığı bulunan Zakarya Bergdich ve cezalı Madou Barrow, Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray
Muslera
Linnes
Marcao
Donk
Saracchi
Seri
Lemina
Ömer Bayram
Emre Akbaba
Feghouli
Falcao
Denizlispor
Stachowiak
Zeki Yavru
Mustafa Yumlu
Oğuz Yılmaz
Tiago Lopes
Murawski
Sackey
Olcay Şahan
Hadi Sacko
Aissati
Rodallega