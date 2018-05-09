Galatasaray, deplasmanda Banvit'i yendi

Karşılıklı basketlerle başlayan maçın 4. dakikası Galatasaray Odeabank'ın 9-7 üstünlüğüyle geçildi. Banvit, Caloiaro ile pota altını iyi kullanarak 6. dakikada skoru 14-13'e getirdi.

Preldzic ve Göksenin Köksal ile sayı üreten Galatasaray Odeabank, ilk çeyreği 25-21 önde tamamladı. İkinci çeyrekte 12. dakikada Juskevicius'un kazandırdığı sayılarla Galatasaray Odeabank, farkı 10 sayıya çıkarttı: 23-33. Seyirci desteğini arkasına alan ev sahibi ekip, Vidmar, Kulig ve Thomas ile sayı üreterek 9-0'lık seri yaptı ve 18. dakikada 38-35 öne geçti.

Galatasaray Odeabank son dakikada Hardy ve Preldzic'le bulduğu sayılarla skora denge getirince, takımlar soyunma odasına 44-44'lük eşitlikle gitti. Üçüncü çeyreğin 23. dakikası Taylor'un üç sayılık basketi sonucunda 54-51 Banvit'in üstünlüğüyle geçildi. Ev sahibi ekip son çeyreğe 68-66 önde girdi.

Final periyodunda 33. dakikada Renfroe'nin sayılarıyla skoru eşitleyen Galatasaray Odeabank (71-71) karşısında Caloiaro ve Kulig ile pota altında etkili olan Banvit, son beş dakikaya 75-73 önde girdi. Hardy, Hendrix, Preldzic ve Jusevicius ile sayılar bulan Galatasaray Odeabank, sahadan 10 sayı farkla 90-80 galip ayrıldı.

BANVİT: 80 - GALATASARAY ODEABANK: 90

Salon: Banvit Kara Ali Acar

Hakemler: Özlem Yalman, Mehmet Serdar Ünal, Serhat Büker



Banvit: Thomas 3, Kulig 9, Tolga Geçim, Can Altıntığ, Erkin Şenel 6, Vidmar 13, Rautins, Rıdvan Öncel 5, Taylor 17, Caloiaro 27, Ragıp Berke Atar



Galatasaray Odeabank: Hardy 16, Taylor 2, Juskevicius 13, Mehmet Yağmur, Hendrix 9, Ege Arar, Renfroe 22, Caner Topaloğlu, Preldzic 15, Göksenin Köksal 13



1. Periyot: 21-25

Devre : 44-44

3. Periyot: 68-66