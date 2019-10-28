Galatasaray deplasmanda derbi kazanamıyor

Dün deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 yenilen Galatasaray, ezeli rakiplerine karşı kötü serisine son veremedi.

10 MAÇTIR GALİBİYET YOK

Vodafone Park'ta siyah-beyazlı ekibe 1-0 kaybeden Galatasaray'ın deplasmanda derbi kazanamama serisi 10 maça çıktı.

Son olarak 4 Ocak 2015'te Beşiktaş'ı Olimpiyat Stadı'nda 2-0 yenen sarı-kırmızılı takım, 4 yıldır deplasmanda derbilerden 3 puan çıkaramadı.

2015'te alınan galibiyetten sonra 5 kez Fenerbahçe, 5 kez de Beşiktaş'la karşılaştı.

Kadıköy'de oynanan 5 maçtan 3'ü berabere biterken, 2 kez de Fenerbahçe sahadan galip ayrıldı.

Beşiktaş'ın ev sahibi olduğu son 5 maçta ise Beşiktaş 4 defa kazanırken, takımlar 1 kez de puanları paylaştı.

Galatasaray'ın son 10 deplasman maçı:

F.Bahçe 1-0 G.Saray (2015)

F.Bahçe 1-1 G.Saray (2015)

Beşiktaş 2-1 G.Saray (2015)

Beşiktaş 2-2 G.Saray (2016)

F.Bahçe 2-0 G.Saray (2016)

Beşiktaş 3-0 G.Saray (2017)

F.Bahçe 0-0 G.Saray (2018)

Beşiktaş 1-0 G.Saray (2018)

F.Bahçe 1-1 G.Saray (2019)

Beşiktaş 1-0 G.Saray (2019)