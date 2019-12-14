Galatasaray deplasmanda kazandı

Galatasaray Doğa Sigorta, ING Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında konuk olduğu Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'u 87-77 yendi.

Ev sahibi takımda 23 sayı, 14 ribauntluk performansıyla "double-double" yapan ve maçın en skorer oyuncusu olan Upshaw, mağlubiyeti önleyemedi. İlk 5 oyuncularının 63 sayı ürettiği mavi-beyazlılar, kenardan sadece 14 sayı katkısı alabildi.

AREL ÜNİ'NİN 9. MAĞLUBİYETİ OLDU

Sarı-kırmızılı ekipte ise kenardan gelen Poythress 21 sayıyla galibiyette başrolü oynadı. Galatasaray'da Auguste 15, Yiğit Arslan 14, Webster ise 13 sayıyla galibiyete katkı sundu. Konuk takımda kenardan gelen oyuncular toplamda 38 sayı üretti.

Galatasaray Doğa Sigorta, bu sonuçla ligdeki 8. galibiyetini elde ederken, Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol 9. kez mağlup oldu.