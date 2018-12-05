Galatasaray deplasmanda Keçiörengücü'nü yendi

Galatasaray, Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Ankara'da 2. Lig ekibi Keçiörengücü'ne konuk oldu.
G.SARAY DEPLASMANDA KAZANDI
Çift maçlı eleme sistemiyle oynanan kupanın 5. turunda kazanan sarı-kırmızılı ekip oldu.
Galatasaray, genç oyuncu ağırlıklı çıktığı mücadelenin 33. dakikasında Atalay Babacan'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
50. dakikada Martin Linnes'le farkı 2'ye çıkaran sarı-kırmızılı ekip, Ziya Şakar'ın golüne engel olamayınca skor 2-1'e geldi.
Karşılaşma 2-1 sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğüyle sona erdi. Mücadelenin rövanşı 18 Aralık'ta TT Stadı'nda oynanacak.