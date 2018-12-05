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Galatasaray deplasmanda Keçiörengücü'nü yendi

Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında deplasmanda Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup eden Galatasaray, rövanş mücadelesi öncesi avantaj sağladı.

Galatasaray deplasmanda Keçiörengücü'nü yendi
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Galatasaray, Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Ankara'da 2. Lig ekibi Keçiörengücü'ne konuk oldu. 

G.SARAY DEPLASMANDA KAZANDI

Çift maçlı eleme sistemiyle oynanan kupanın 5. turunda kazanan sarı-kırmızılı ekip oldu. 

Galatasaray, genç oyuncu ağırlıklı çıktığı mücadelenin 33. dakikasında Atalay Babacan'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

50. dakikada Martin Linnes'le farkı 2'ye çıkaran sarı-kırmızılı ekip, Ziya Şakar'ın golüne engel olamayınca skor 2-1'e geldi.


Karşılaşma 2-1 sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğüyle sona erdi.  Mücadelenin rövanşı 18 Aralık'ta TT Stadı'nda oynanacak.

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