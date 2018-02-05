Galatasaray deplasmanlarda kazanamıyor

Sarı- kırmızılılar bir kez daha deplasmandan eli boş döndü. Haftayı 41 puanla ikinci sırada tamamlayan sarı-kırmızılı ekibin lider Medipol Başakşehir ile arasındaki puan farkı 2'ye çıktı.

6 DEPLASMANDA 5 YENİLGİ

Deplasman maçlarındaki yenilgi serisini Kayserispor galibiyetiyle sonlandıran Galatasaray, bu kez Demir Grup Sivasspor deplasmanından puan çıkaramadı. Son dönemde özellikle rakip sahada yapılan maçlarda beklentilerin altında kalan sarı-kırmızılı takım, ligdeki son 6 deplasman maçının 5'ini kaybetti.

Üst üste yaptığı 4 deplasman maçında Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Evkur Yeni Malatyaspor'a kaybetmesinin ardından, Kayserispor'u yenerek bu kötü seriyi sonlandıran Galatasaray, Sivas'tan da puansız dönmüş oldu.