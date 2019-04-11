Galatasaray derbi için primi dolara çevirdi

Galatasaray, 20 yıl sonra Fenerbahçe'yi Kadıköy'de mağlup edebilmek için adeta seferberlik başlattı.

Yönetim, teknik ekip, futbolcular ve taraftarlar hep birlikte hafta sonu oynanacak Fenerbahçe derbisine motive olmaya çalışıyor.

Galatasaray, Kadıköy’de ezeli rakibi Fenerbahçe’yi 20 yıl sonra mağlup ederek, şampiyonluk yolunda iddiasını daha da güçlendirmek için 4 ayaklı bir kenetlenme planı oluşturdu.

PRİM DOLARA ÇEVRİLDİ

Başkan Mustafa Cengiz ile yöneticiler pazar günü derbi için Kadıköy’e tam kadro olarak gidecek. Yönetim kurulu ayrıca derbi için belirlediği galibiyet primini de artırma kararı aldı. Yönetim, takımı daha iyi motive etmek adına daha önce 4 milyon lira olarak belirlenen primi 1 milyon dolara (5.6 milyon lira) çevirdi.

FENERBAHÇE'DE PRİM YOK

Fenerbahçe cephesi ise derbi için özel prim vermeyecek. Maddi anlamda sıkıntı yaşayan sarı-lacivertli kulüp geçtiğimiz günler futbolculardan 5 milyon TL bağış almıştı.

TERİM TAM MOTİVASYON İSTİYOR

Taktiksel antrenmanlara yoğunluk veren Fatih Terim, takımının tam konsantrasyon ve motivasyonla Kadıköy’e çıkmasını istiyor. Bu kez taraftara açık idman yapılmayacak. Takım ayrıca, cumartesi günü son yıllarda olduğu gibi Kadıköy’de değil, İstanbul 4. Levent’te bir otelde kampa girecek.

FUTBOLCULAR EKSTRA ÇALIŞIYOR

Saha dışındaki çalışmaların neticesini sahaya yansıtacak olan futbolcuları ise, Fenerbahçe’yi 20 sonra Kadıköy’de yenme hedefi ayrıca motive ediyor. Başta Diagne, Belhanda, Feghouli, Donk, Semih ve Emre Akbaba, olmak üzere birçok futbolcu Terim tarafından ekstra program verilmese de bireysel çalışmalar yapıyor.

Sarı-kırmızılı taraftarlar Kadıköy deplasmanında kendilerine ayrılan yeri tıklım tıklım dolduracak. 2 bin 600 biletin tamamı dakikalar içinde tükendi. Söz konusu biletler için kulübe 6 bine yakın talep gelmişti. Taraftarlar 90 dakika boyunca hiç susmadan sahadaki oyuncuları destekleyecek.