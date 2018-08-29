Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar, yarın Monaco'da TSİ 19.00'da çekilecek kuraların ardından belli olacak.

GALATASARAY 4. TORBADA

Geçen sezon Süper Lig'de şampiyon olarak turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Galatasaray, kura çekiminde 4. torbada yer alacak. Turnuvada bugün yapılacak 3 play-off rövanş karşılaşmasının ardından torbalar son şeklini alacak.

Torbalarda bulunan takımlar şöyle:

1. torba:

Real Madrid

Atletico Madrid

Barcelona

Bayern Münih

Manchester City

Juventus, PSG

Lokomotiv Moskova

2. torba:

Dortmund

Porto

Manchester United

Shakhtar Donetsk

Napoli

Tottenham

Roma

3. torba:

Schalke 04

Olympique Lyon

Monaco

Ajax

CSKA Moskova

4. torba:

Club Brugge

GALATASARAY

Young Boys

Inter

Hoffenheim

AEK

SON 3 TAKIMA GÖRE TORBALAR NETLEŞECEK

Bu akşam oynanacak Salzburg (Avusturya)-Kızılyıldız (Sırbistan), PSV (Hollanda)- BATE (Belarus) ve PAOK (Yunanistan)-Benfica (Portekiz) karşılaşmalarının ardından bu eşleşmelerde tur atlayan takımlar ile turnuvaya doğrudan katılan diğer ekipler Liverpool (İngiltere), Valencia (İspanya) ve Viktoria Plzen'in (Çekya) de torbaları belirlenecek.

İlk hafta maçları 18-19 Eylül'de "Devler Ligi"nde grup maçları 18-19 Eylül'de başlayıp 11-12 Aralık'ta sona erecek. Son üç sezon İspanya ekibi Real Madrid'in mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 1 Haziran'da Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda oynanacak.