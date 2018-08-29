Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar, yarın Monaco'da TSİ 19.00'da çekilecek kuraların ardından belli olacak.
GALATASARAY 4. TORBADA
Geçen sezon Süper Lig'de şampiyon olarak turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Galatasaray, kura çekiminde 4. torbada yer alacak. Turnuvada bugün yapılacak 3 play-off rövanş karşılaşmasının ardından torbalar son şeklini alacak.
Torbalarda bulunan takımlar şöyle:
1. torba:
Real Madrid
Atletico Madrid
Barcelona
Bayern Münih
Manchester City
Juventus, PSG
Lokomotiv Moskova
2. torba:
Dortmund
Porto
Manchester United
Shakhtar Donetsk
Napoli
Tottenham
Roma
3. torba:
Schalke 04
Olympique Lyon
Monaco
Ajax
CSKA Moskova
4. torba:
Club Brugge
GALATASARAY
Young Boys
Inter
Hoffenheim
AEK
SON 3 TAKIMA GÖRE TORBALAR NETLEŞECEK
Bu akşam oynanacak Salzburg (Avusturya)-Kızılyıldız (Sırbistan), PSV (Hollanda)- BATE (Belarus) ve PAOK (Yunanistan)-Benfica (Portekiz) karşılaşmalarının ardından bu eşleşmelerde tur atlayan takımlar ile turnuvaya doğrudan katılan diğer ekipler Liverpool (İngiltere), Valencia (İspanya) ve Viktoria Plzen'in (Çekya) de torbaları belirlenecek.
İlk hafta maçları 18-19 Eylül'de "Devler Ligi"nde grup maçları 18-19 Eylül'de başlayıp 11-12 Aralık'ta sona erecek. Son üç sezon İspanya ekibi Real Madrid'in mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 1 Haziran'da Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda oynanacak.