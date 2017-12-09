Galatasaray devre arası Evra'yı alacak

Fransız L'Equipe gazetesi, Galatasaray'ın patrice Evra'yı devre arası transfer döneminde kadrosuna katacağını iddia etti. L'Equipe'te yer alan özel haberde, Evra'nın futbol oynamaya devam etmek istemesi ve sarı-kırmızılı takımın da sol bek arayışları ön plana çıkarıldı.

TARAFTARA TEKME ATTIĞI İÇİN GÖNDERİLMİŞTİ

Bonservisi elinde olan tecrübeli sol bek ile Galatasaray'ın temas halinde olduğu da belirtildi. Patrice Evra, Avrupa Ligi'ndeki Guimaraes maçında taraftar atekme atmasının ardından UEFA'nın sezon sonuna kadar tüm kulüp organizasyonlarından men edilmiş ve Marsilya ile de yollarını ayırmıştı.

Geçtiğimiz haftalarda konuşan Evra'nın menajeri Federico Pastorello da yaptığı açıklamada tecrübeli oyuncunun futbol oynamaya devam etmek istediğini söylerken ''Evra hata yaptığını biliyor ancak kariyerini bu şekilde bitirmek istemiyor. Kramponlarını böyle kaldırmak istemiyor. Fiziksel olarak 5-6 yıl öncesinden daha güçlü durumda. Zaten çok sayıda kulüp bizimle temasa geçti'' ifadelerini kullanmıştı.

GOMİS DE EVRA HAKKINDA KONUŞTU

Galatasaray forması giyen Bafe Gomis de geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajında eski takım arkadaşı hakkında konuşmuş ve ''Evra da bir insan. Zayıf bir anında yaptığı hareket nedeniyle cezalandırıldı. Cezasını çekecek. Fakat antrenman anında ona bu hareketi yapan ve Marsilya taraftarı arasında küçük bir grubu oluşturan kişilerin de cezalandırılması gerekiyor'' demişti.