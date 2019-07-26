Galatasaray, Diagne transferinde sona geldi

Sarı-kırmızılı takımın bir süredir yoğun mesai harcadığı Diagne transferinde son aşamaya gelinde. Birçok takımdan teklif alan Senegalli futbolcunun haftaya Galatasaray'a veda edeceği ifade edildi.

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Diagne için 8 kulübün teklif yaptığını açıklamıştı.

8 TAKIM TEKLİF YAPTI

Bu 8 tekliflerin İngiltere, İtalya, Suudi Arabistan ve Çin'den geldiği öğrenildi. 27 yaşındaki deneyimli forvet için Galatasaray'ın 13 milyon euro istediği ancak en yüksek teklifin ise 9.5 milyon euro olduğu ifade ediliyor.

Galatasaray'ın transfer yapabilmek için satışını beklediği Diagne için son açıklama menajerinden geldi.

Akşam gazetesinin haberine göre, oyuncunun menajeri Druetta, "Diagne için ortaya atılan asılsız iddiaların sonu gelmiyor, biz bile hayret ediyoruz. Pazartesi gitti, cuma gitti, yarın gidiyor diye bir sürü haber yapıldı fakat hiçbiri olmadı. Şunu açıkça söyleyebilirim ki Diagne önümüzdeki hafta Galatasaray’dan ayrılacak."

Bilindiği gibi Diagne için en ciddi teklifleri Suudi Arabistan ekipleri Al Nassr ve Al Shabaab yaptı.