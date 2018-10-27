Galatasaray Diagne'yi transfer ediyor

Fatih Terim, Kasımpaşa’nın 26 yaşındaki Senegalli forveti Diagne’nin alınmasını istedi.

PRENSİPTE ANLAŞILDI

Akşam'ın haberine göre; Bunun üzerine harekete geçen yönetim, 1.93 boyundaki futbolcuyla ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. Golcü futbolcuyla prensipte anlaşan yönetim Kasımpaşa ile pazarlık halinde

Bu sezon 9 maçta 10 gol-2 asist üreten Diagne için maksimum 5 milyon euro önerilecek.

Kulübüyle 2022’ye kadar mukavelesi bulunan Senegalli oyuncu, daha önce yaptığı açıklamada, “4 Büyükler’den teklif gelir ve Kasımpaşa’yla anlaşırlarsa ben de o takımlarda oynamak isterim” demişti.

Yıldız futbolcu ayrıca, “Eğer devre arası değil de Bafetimbi Gomis’le aynı anda gelseydim, ondan daha fazla gol atardım” diyerek de bir anlamda Galatasaray’a göz kırpmıştı.

İki kulüp arasındaki pazarlıkların kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor. Fatih Terim, Diagne’yi ısrarla istiyor.