Galatasaray Diagne'yle anlaştı

Galatasaray nihayet golcüsüna kavuştu...

Alan, Pato, Tetteh, Ze Luis ve Mitroglou'yla görüşen sarı-kırmızılılar, Diagne'de karar kıldı.

20 golle gol krallığı yarışında zirvede bulunan Senegalli forvetle her konuda anlaşan Cimbom, uzun uğraşlar sonucu Kasımpaşa'yı da ikna etti.

12.8 MİLYON EURO ÖDENECEK

Dün kapıyı 15 milyon eurodan açan İstanbul ekibi, yapılan kıran kırana pazarlıkların ardından 12.8 milyon euroya kadar düştü ve anlaşma sağlandı.

Diagne'nin kısa süre içerisinde sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.

GOMİS: GOL REKORUMU KIR

Dün Diagne'yle buluşan Galatasaray'ın eski golcüsü Gomis ise, yaptığı paylaşımla transferi duyurmuş oldu.

Gomis,"Galatasaray formasıyla gol rekorumu kırdığını görmeyi çok isterim. Rekorlar kırılmak için yapılır. Krallık ödülün seni bekliyor" dedi.