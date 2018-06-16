Galatasaray Donk ve Sinan'la uzatıyor

Takımda kontrat yenileyecek iki oyuncunun durumu da bu hafta netleşiyor.

Sözleşmesi sürse de kontratında iyileştirme yapılması kararı verilen Sinan Gümüş ile bu hafta yeni sözleşme imzalanacak.

Yıllık 650 bin euro ve maç başı da 7 bin euro kazanan Sinan'ın yüzde 100 zam alması bekleniyor.

DONK'UN SÖZLEŞMESİ BİTTİ

Sözleşmesi uzatılacak bir diğer oyuncu ise Ryan Donk olacak. 2015-16 sezonunda 2 milyon 500 bin euroya Kasımpaşa'dan transfer edilen Hollandalı oyuncunun sözleşmesi biterken 1 yıllık yeni anlaşma yapılacak.

Fatih Terim'in göreve gelmesi, Badou Ndiaye'nin satılması ile birlikte gelen fırsatı iyi değerlendiren 32 yaşındaki oyuncu, hocası Terim'in gözüne girerken daha önceki kontratında yer alan 1 milyon 500 bin Euroluk ücretini koruyarak yeni sözleşme imzalayacak.