Ensonhaber.com'a dön

Galatasaray Donk'a yeni sözleşme önerecek

Fenerbahçe derbisinin kahramanlarından olan Ryan Donk, yeni sözleşmeyi kapmak üzere. Sezon sonunda mukavelesi bitecek olan 33 yaşındaki oyuncuya, 1+1 yıllık yeni kontrat önerilecek.

| Haber Merkezi
Galatasaray Donk'a yeni sözleşme önerecek
Yorum Yap

Ryan Donk, Galatasaray'da kalmaya devam edecek...

Fatih Terim'in göreve geldiği andan itibaren gizli silahlarından biri olan Hollandalı oyuncu, Fenerbahçe derbisiyle birlikte performansını iyice yukarıya taşıdı.

GÖREV VERİLEN HER BÖLGEDE OYNUYOR 

Özellikle savunmada Luyindama'nın sakatlığı sonrası bu bölgeyi toparlayan oyuncu olan Donk, başarılı futboluyla otoritelerden tam not almaya devam ediyor.

Oynadığı her mevkide elinden gelenin en iyisini yapan Hollandalı futbolcu, Fenerbahçe derbisinin kahramanlarından olmuştu.

ÜCRETİNDE İNDİRİME GİDİYOR 

Son olaran derbide attığı golle beraber, hem teknik heyetin hem de taraftarların sevgilisi haline gelen 33 yaşındaki futbolcu, yeni sözleşmeyi kapmak üzere.

1+1 yıllık sözleşme önerilecek olan Donk, yıllık 1.9 milyon euro kazanıyordu.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM