Galatasaray Donk'a yeni sözleşme önerecek

Ryan Donk, Galatasaray'da kalmaya devam edecek...

Fatih Terim'in göreve geldiği andan itibaren gizli silahlarından biri olan Hollandalı oyuncu, Fenerbahçe derbisiyle birlikte performansını iyice yukarıya taşıdı.

GÖREV VERİLEN HER BÖLGEDE OYNUYOR

Özellikle savunmada Luyindama'nın sakatlığı sonrası bu bölgeyi toparlayan oyuncu olan Donk, başarılı futboluyla otoritelerden tam not almaya devam ediyor.

Oynadığı her mevkide elinden gelenin en iyisini yapan Hollandalı futbolcu, Fenerbahçe derbisinin kahramanlarından olmuştu.

ÜCRETİNDE İNDİRİME GİDİYOR

Son olaran derbide attığı golle beraber, hem teknik heyetin hem de taraftarların sevgilisi haline gelen 33 yaşındaki futbolcu, yeni sözleşmeyi kapmak üzere.

1+1 yıllık sözleşme önerilecek olan Donk, yıllık 1.9 milyon euro kazanıyordu.