Galatasaray Donk'un sözleşmesini uzattı

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, ilk olarak Akhisarspor'da forma giyen Muğdat Çelik'i kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı takımın bir sonraki hamlesi ise Hollandalı orta saha oyuncusu Ryan Donk ile sözleşme yenilemek oldu.

Fatih Terim'in gelmesinin ardından kendini bulan gelen Donk, Galatasaray'la 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

1.895 MİLYON EURO KAZANACAK

Galatasaray, Ryan Donk ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını ve 1,895 milyon euro garanti ücret ödeneceğini açıkladı.

21 MAÇ OYNARSA SÖZLEŞMESİ UZAYACAK

Hollanda oyuncu önümüzdeki sezon 21 maç oynarsa, 200 bin euro prim alacak ve sözleşmesi otomatik uzayacak.

Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:

"Buna göre futbolcuya 2018-2019 futbol sezonu için net 1.895.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir. Bununla beraber futbolcunun forma giydiği TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında takımın alacağı her bir puan için net 5.000 Euro ödenecektir. Futbolcu ayrıca bu dönem içerisinde 21 TFF Süper Lig veya UEFA müsabakasında oynaması durumunda net 200.000 Euro prime hak kazanacaktır.

Buna ek olarak, 2018-2019 futbol sezonunda futbolcu 21 TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında oynar ise sözleşme bir sezon için kendiliğinden uzayacaktır. Bu durumda futbolcuya 2019-2020 sezonu için net 1.895.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir. Bununla beraber futbolcunun forma giydiği TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında takımın alacağı her bir puan için net 5.000 Euro ödenecektir. Futbolcu ayrıca bu dönem içerisinde 21 TFF Süper Lig veya UEFA müsabakasında oynaması durumunda net 300.000 Euro prime hak kazanacaktır."