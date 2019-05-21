Galatasaray Douglas transferinde sona geldi

Şampiyon Galatasaray, önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

Sarı-kırmızılılar devre arası transfer döneminde kadrosuna katmak için uğraştığı Sivasspor'un başarılı sağ kanat oyuncusunu sezon sonunda bitiriyor.

Bonservisini eline alacak oyuncu için transfer ücreti de ödenmeyecek olması, Galatasaray cephesini sevindiren bir gelişme.

BABEL'DEN SONRA DOUGLAS DA TAMAM

Bip Spor'un haberine göre, Babel ve Bruma ile anlaşma sağlayan Galatasaray, bonservisi Barcelona'da bulunan ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 28 yaşındaki oyuncu ile Sivas maçı sonrasında son kez masaya oturacak.

Galatasaray'ın oyuncunun menajeri ile yapacağı son görüşmenin ardından transferi resmen açıklayacağı da kaydedildi.

BARCELONA'YA TRANSFER OLMUŞTU

Kariyerine Brezilya Ligi ekiplerinden Goias'ta başlayan Douglas, 2011'de Sao Paulo'ya, 2014'te de oradan 4 milyon euroya Barcelona'ya transfer oldu.

Barcelona'da forma şansı bulamayan Samcabı, sırasıyla Gijon ve Benfica'dan sonra Sivasspor'a kiralandı. 28 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, bu sezon Sivasspor'da 3 gol ve 7 asistlik bir performans sergiledi.