Galatasaray, Dragovic'i alıyor

Luyindama'nın sezonu kapatmasının ardından stoper arayışlarına giren Galatasaray, Aleksandar Dragovic'le ön protokol yaptı.

Onyekuru, Saracchi ve Sekidika'yı kadrosuna katan sarı-kırmızılı takım, stoper eksiğini de tamamladı.

LEVERKUSEN'DEN KİRALANACAK

Kolombiyalı Murillo'nun Celta Vigo'yu tercih etmesi sonrasında temaslara geçilen Dragovic'le anlaşan Galatasaray, transferi kısa süre içinde duyuracak.

Leverkusen'de forma şansı bulamayan Avusturyalı futbolcu, "Galatasaray gibi marka olmuş, birbirinden değerli oyuncuları bulunan bir takımda oynamayı çok isterim." diyerek transfere yeşil ışık yaktı.

Galatasaray'ın, oyuncuyu 1.5 yıllığına kiralayacağı ve toplamda 1.5 milyon euro maaş ödeyeceği aktarıldı.

Dragovic, bu sezon 8 maçta Leverkusen forması giyerken, son 3 müsabakada ise sadece 16 dakika sahada kaldı.