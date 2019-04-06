Galatasaray, Drogba'ya plaket verdi

Galatasaray'da oynadığı kısa dönemde taraftarın sevgilisi olan Drogba, Evkur Yeni Malatyaspor maçı öncesi Türk Telekom Stadı'nda geldi. Fildişi Sahilli oyuncu, önce taraftarı selamladı ardından ise üçlü çektirdi.

"FATİH TERİM'İN YERİ BAŞKA"

Drogba, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim ile bir araya geldi. Başkan Cengiz, ünlü yıldıza plaket verirken, Drogba, Terim'le birlikte tribünleri salamladı.

Duygularını yayıncı kuruluşa anlatan Drogba şöyle konuştu: "TT Stadı'nda geçtiğimiz dönemlerde de keyifli zamanlar yaşadım. Fatih Terim kariyerimde çok önemli bir yeri var. Onunla birlikte yeniden sahada olmak güzel bir duyguydu. Bu keyifi yaşadığım için çok mutluyum."

2012-2013 sezonunda Galatasaray forması ile şampiyonluk yaşayan dünyaca ünlü yıldız, 2013-2014 sezonunda ise Türkiye Kupası sevinci tattı. Galatasaray’da forma giydiği iki sezonda ligde 53 maçta 20 gol kaydeden Drogba, Şampiyonlar Ligi’nde ise 12 maçta 3 kez ağları havalandırdı.

41 yaşındaki Drogba, son olarak ABD ekiplerinden Phoenix Rising'te forma giydi ve 2018'in Aralık ayında kariyerini noktaladığını duyurdu.