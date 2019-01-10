Galatasaray, drone'lu idman görüntülerini paylaştı

Süper Lig'in ikinci yarısı öncesinde Antalya'da kamp yapan Galatasaray, sıkı çalışıyor. Günde çift antrenman yapan sarı-kırmızılılar birçok kulüp gibi teknolojiden de faydalanıyor.

F.BAHÇE GİBİ G.SARAY DA DRONE KULLANIYOR

Günümüzde teknoloji hayatın her alanında olduğu gibi futbolda da fazlasıyla yer alıyor. Oyunculardan maksimum fayda sağlamak isteyen teknik adamlar teknolojiyi sık sık kullanıyor. Fatih Terim de bu hocalardan biri.

Galatasaray'da drone'lu antrenman - İZLE

Sarı-kırmızılı ekibin teknik patronu antrenmanları drone'le takip ediyor. Analiz ve oyuncu gelişimlerini izleyen Terim, drone'un çektiği görüntüleri daha sonra ekibiyle değerlendiriyor.

Galatasaray'ın sosyal medya hesabı, sarı-kırmızılı takımın drone'la çekilen antrenman görüntülerini paylaştı. Geçtiğimiz günlerd Fenerbahçe idmanında da drone kullanılmıştı.



