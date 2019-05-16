Galatasaray Duhan Emir'i Başakşehir maçına davet etti

Fenerbahçe Ülker Stadı'nı gezmek için bir turla stadyuma giden minik Galatasaray taraftarı Duhan'a yapılan muamele sosyal medyada gündem olmuştu.

Üzerinde sarı-kırmızılı polar olan minik taraftarın kıyafeti ters çevrilmişti. Galatasaray Yönetimi, konuya el attı ve Duhan'ın ailesine ulaşarak Başakşehir maçına davet etti.

ÖNCE SEREMONİYE ÇIKACAK

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Minik taraftarımız Duhan Emir'in geçtiğimiz günlerde okul gezisiyle katıldığı rakibimizin stadyumundaki Müze Turunda yaşadığı üzücü olaya dair haberler sosyal medyada yer bulmuştu. Başkan Yardımcımız Yusuf Günay ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, yoğun çabalar sonucunda Duhan Emir ve ailesine ulaştı. Kulübümüz, Duhan Emir ve ailesini 19 Mayıs Pazar günü oynayacağımız Medipol Başakşehir maçında Türk Telekom Stadyumu’nda ağırlayacak.

Başkanımız Mustafa Cengiz ve futbol takımımızla tanışacak olan minik taraftarımız, maç öncesi oyuncularımızla beraber seremoniye katıldıktan sonra karşılaşmayı tribünlerden takip edecek."