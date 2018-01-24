Galatasaray, Dynamo Kursk'a yenildi

Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu 13'üncü mücadelesinde Galatasaray, Dynamo Kursk ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla gruptaki 7. mağlubiyetini alırken, Dinamo Kursk ise 13. maçından da galibiyetle ayrılarak namağlup liderliğini sürdürdü.

GALATASARAY FARKLI MAĞLUP OLDU

Karşılıklı sayılarla başlayan mücadelede Galatasaray, 3. dakikayı 7-6 önde geçti. Dinamo Kursk, hücumda etkisiz kalan sarı-kırmızılılar karşısında ilk periyodu 23-16 önde kapattı. İkinci çeyrekte de hücumda etkili olan Dinamo Kursk, McCoughtry, Prince ve Zhedik ile sayılar bularak 16. dakikaya 33-20 önde girdi.

Galatasaray karşısında bulduğu kolay basketlerle 11-0'lık seri yakalayan Rus ekibi, farkı 21 sayıya çıkararak soyunma odasına 47-26 önde gitti. Galatasaray, üçüncü periyoda Kobryn ve Davis'in sayılarıyla başlamasına rağmen savunmada etkisiz kalınca farkı eritemedi.

Dinamo Kursk, sarı-kırmızlılar karşısında üçüncü çeyreği de 67-49 önde tamamladı. Dinamo Kursk, son periyotta farkın açılmasıyla oyundan düşen Galatasaray karşısında skor üstünlüğünü koruyarak karşılaşmayı 92-67 kazandı.