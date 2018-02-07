Galatasaray Eboue'ye kucak açtı

Sarı-kırmızılılar, cuma günü Fildişi Sahilli oyuncuyu İstanbul'a getirecek.

YARDIMA İHTİYACI OLDUĞUNU DUYURMUŞTU

Galatasaray teknik ekibi, bir süredir Eboue ile ilgili araştırma yapıyordu. Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Eboue, maddi olarak çok zor bir dönem geçirdiğini ve yardıma ihtiyacı olduğunu sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Sarı-kırmızılı kulüp, Eboue ile iletişime geçerek durumu hakkında bilgi aldı.

İSTANBUL'A DAVET EDİLDİ

Fildişi Sahilli oyuncu, İstanbul'a davet edildi. Cuma günü İstanbul'a gelecek Eboue, teknik direktör Fatih Terim ve Galatasaraylı yetkililer ile bir araya gelecek.