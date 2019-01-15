Galatasaray'ın elindeki tek forvet Muğdat

Gomis'in satılmasından sonra sarı-kırmızılı camianın beklediği forvet bir türlü alınamadı. Yaz transfer döneminde golcü futbolcu satılmış ve yeri doldurulamamıştı. Kış transfer döneminin bitimine 15 gün kala hala beklenen forvet gelmedi.

ALBAYRAK, İYİ TRANSFERLER YAPACAĞIZ DEMİŞTİ

Gomis'in ayrılığından sonra Albayrak, iki forvet alacağız demişti ama yönetim tek bir golcü bile alamamış ve camianın büyük tepkisini çekmişti. İlk yarının bitimine kısa bir süre kala uzun zamandır çalıştıklarını ve devre arası transfer döneminde forvet alacaklarını belirten Albayrak, şu sıralar yine hedef tahtasında.

İlk yarının son maçında Sivasspor'u yenen Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak basın mensuplarına transferlerin kısa süre içinde yapılacağını ifade etmişti. Albayrak, "Çok yorucu bir dönem geçirdim. Şimdi eve gidip 24 saat uyuyacağım, çok ihtiyacım var. Daha sonra da transferlerimizi yapacağız. Yeni yılda Galatasaray yeni transferlerle daha güçlü olacak ve şampiyonluğa ulaşacaktır." demişti.

Abdurrahim Albayrak'tan transfer açıklaması - İZLE

TEK FORVET MUĞDAT ÇELİK

31 Ocak'ta transfer dönemi bitecek ancak Galatasaray forvet alamadı. Fatih Terim'in elindeki tek forvet ise Muğdat Çelik. Tecrübeli teknik adam alternatif olarak zaman zaman Sinan Gümüş'ü de o bölgede kullanıyor.

Galatasaray'ın muhtemel Ankaragücü maçı 11'i: Muslera, Mariano, Maicon, Ozan Kabak, Ömer Bayram, Ndiaye, Fernando, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Muğdat Çelik.