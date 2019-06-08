Galatasaray, Empoli'den 2 transfer yapacak

Emre Utkucan yönetimindeki Galatasaray scout ekibi, Empoli forması giyen Bennacer ve Traore'nin transfer edilmesi yönündeki raporu Fatih Terim'e sundu. Deneyimli hocanın onayını alan yönetim, çalışmalara başladı.

ORTA SAHAYA 2 GENÇ TAKVİYE

Sezon başında Onyekuru, devre arasında ise Marcao ile Luyindama'nın transferlerinde başrol oynayan sarı-kırmızılı ekibin scoutları, Terim'e 2 genç futbolcu daha tavsiye etti.

Stoke City'nin Ndiaye'yi kiralamak istememesi sonrası harekete geçen sarı-kırmızılı takım, küme düşen Empoli'nin 19 yaşındaki genç futbolcusu Traore'yi gündemine aldı.

Fernando'yu satmayı planlayan Galatasaray, Empoli'den bir diğer orta saha futbolcusu Bennacer'i de kadrosuna katmak için teklif yapacak. Galatasaray, Bennecar'ı daha önce de istemiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

Empoli'nin küme düşmesi sonrası ikinci ligde oynamak istemeyen genç futbolcular da Galatasaray'a transfer olmaya sıcak bakıyor. Sarı-kırmızılı ekip Bennacer ve Traore için kiralama formülünü de düşünüyor.

Geride kalan sezonda Hamed Junior Traore, Empoli formasını 33 maçta giyerken 2 gol 2 asistlik performans sergiledi. Bennacer ise 38 karşılaşmada görev alırken, 4 asist yaptı.