Ensonhaber.com'a dön

Galatasaray Emrah Bayraktar'la ilk kez çalıştı

Galatasaray'da Tudor'un ayrılmasından sonra ilk idman Emrah Bayraktar yönetiminde gerçekleşti.

Yorum Yap

Galatasaray, Hırvat teknik adam Tudor'un gönderilmesinden sonra ilk antrenmanını yaptı.

Sarı-kırmızılı ekibin Göztepe mesaisi, Tudor'un ardından yeni teknik adam gelene kadar takımı çalıştıracak olan Galatasaray Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Emrah Bayraktar ve antrenör Tuğberk Tanrıvermiş yönetiminde gerçekleştirildi. Antrenmanı Başkan Dursun Özbek de izledi.

TUDOR'DAN VEDA MESAJI

Tudor'un futbolculara, "Göztepe maçında bol şans diliyorum. Bu sezon da şampiyon olacağınıza inanıyorum" dediği öğrenildi. 

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM