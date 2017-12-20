Galatasaray Emrah Bayraktar'la ilk kez çalıştı

Galatasaray, Hırvat teknik adam Tudor'un gönderilmesinden sonra ilk antrenmanını yaptı.
Sarı-kırmızılı ekibin Göztepe mesaisi, Tudor'un ardından yeni teknik adam gelene kadar takımı çalıştıracak olan Galatasaray Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Emrah Bayraktar ve antrenör Tuğberk Tanrıvermiş yönetiminde gerçekleştirildi. Antrenmanı Başkan Dursun Özbek de izledi.
TUDOR'DAN VEDA MESAJI
Tudor'un futbolculara, "Göztepe maçında bol şans diliyorum. Bu sezon da şampiyon olacağınıza inanıyorum" dediği öğrenildi.