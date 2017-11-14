Emre Akbaba için takas formülü

Ocak ayı transfer dönemi yaklaşırken, sarı-kırmızılı ekip de çalışmalarını hızlandırdı. Takıma en az 2-3 takviye yapmayı planlayan Galatasaray yönetimi Alanyaspor'dan Emre Akbaba için pazarlıklara başladı.

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Emre Akbaba’yı gözüne kestiren Galatasaray, 2.5 milyon euroluk bonservis bedeli istenen oyuncu için 1.5 milyon euro artı oyuncu takası teklif edecek. Galatasaray'ın takastaki önceliği kadroda düşünülmeyen isimler.

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Sarı-kırmızılı takımın takasta önereceği isimlerin başında Yasin Öztekin geliyor. Yasin'in yanı sıra sezon başında takımdan ayrılmak isteyen Sinan Gümüş de Alanyaspor'a önerilecek isimler arasında.

Galatasaray, alternatif olarak Hakan Balta ve Tarık Çamdal'ı da Akdeniz ekibine sunacak.