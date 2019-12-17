Galatasaray Emre Kılınç'la anlaştı

3 büyüklerin transfer listesinde yer alan Emre Kılınç, tercihini yaptı.

Lider Sivasspor'u taşıyan isimlerin başında gelen 25 yaşındaki futbolcunun, Galatasaray ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

KARAR SİVASSPOR'UN

Sezon sonunda kulübüyle sözleşmesi sona erecek olan yetenekli futbolcunun, ne zaman sarı-kırmızılı formayı giyeceği ise Sivas yönetimine bağlı.

Yiğidolar'a devre arasında 2 milyon euro önerecek olan Cimbom, teklifin kabul edilmesi durumunda oyuncuyu ocak ayında kadrosuna katacak.

Eğer teklif reddedilirse Galatasaray, Emre'yi sezon sonunda bedavaya transfer edecek.

Emre, ligde çıktığı 13 maçta 6 gol atıp 4 de asist yaptı.