Emre Mor resmen Galatasaray'da

Sarı-kırmızılı takım, milli futbolcu Emre Mor'u kadrosuna kattı. Uzun süredir yoğun mesai harcanan transferde mutlu sona ulaşıldı.
Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklama şöyle:
Profesyonel Futbolcu Emre Mor'un Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü RC Celta de Vigo ile resmi görüşmelere başlanmıştır.
BU AKŞAM İSTANBUL'DA
Uçaktan fotoğraf paylaşan 22 yaşındaki oyuncu, bu akşam 18.30'da İstanbul'da olacak.
1.2 MİLYON EURO ALACAK
Öte yandan Emre'nin yıllık 1.2 milyon euro (7.4 milyon TL) garanti ücret alacağı öğrenildi.