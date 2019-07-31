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Mustafa Cengiz: Falcao için her şeyi yapıyoruz

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1 Emre Mor resmen Galatasaray'da Galatasaray, Emre Mor transferi için Celta Vigo'yla görüşmeye başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

2 Fernando: Banega ile oynamak büyük keyif Fernando Reges, Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Banega'nın takımda kalacağını belirterek, Arjantinli oyuncuyla oynamaktan keyif aldığını ifade etti.

3 Beşiktaş'ın gündemindeki 2 stoper Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş, futbol hayatlarını İngiltere'de sürdüren Mangala veya Martins Indi'den birini kadrosuna katacak.

4 Falcao transferinde son durum Aralarında İtalyan ve Fransız basınının da yer aldığı birçok kaynak, Galatasaray'ın Falco transferinde mutlu sona ulaştığını yazdı.

5 Ronaldo Kore'yi karıştırdı Juventus ve Güney Kore K-league All Star takımının Seul’de karşı karşıya geldiği maçta oynamayan Cristiano Ronaldo, Juventus’un organizatör firmaya 675 bin dolar tazminat ödemesine neden oldu.

6 Bayern Münih-Fenerbahçe maçı Alman basınında Fenerbahçe'nin Bayern Münih'e 6-1 yenilmesi Alman medyasında geniş yer bulurken, "Sarı-lacivertli ekibin şeref golü Alman Kruse'den geldi" manşetleri atıldı.

7 Hasan Ali 2 ay sahalardan uzak kalacak Fenerbahçe'nin deneyimli sol beki Hasan Ali Kaldırım, dün akşam oynanan Bayern Münih karşılaşmasında sakatlandı. Milli futbolcu koltuk değnekleriyle stadyumdan ayrıldı.

8 Fenerbahçe'nin rakibi Real Madrid Bayern Münih'e 6-1 yenilerek hayal kırıklığı yaratan Fenerbahçe, bu akşam bir başka Avrupa deviyle karşı karşıya gelecek.

9 Ersun Yanal: Diğer takımlar da farklı yenilgiler alıyor Bayern Münih'e 6-1 yenilen Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, böyle skorların normal olduğunu belirterek, Galatasaray'ın Augsburg'a 4-1 yenilmesine gönderme yaptı.