Galatasaray Emre Mor'u kiralayacak

Danimarka Ligi’nde gösterdiği müthiş performansla birlikte önce A Milli Takım’a yükselen, ardından Borussia Dortmund’a, oradan da 13.5 milyon euro karşılığında Celta Vigo’ya transfer olan Emre Mor, zor günler geçiriyor.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALANACAK

Mental olarak İspanya'ya uyum sağlayamadığı için kulübün psikologlarından destek alan 20 yaşındaki futbolcuya, Galatasaray talip oldu. Teknik direktör Fatih Terim, milli takımdan öğrencisi olan genç yeteneği yeni sezon kadrosunda görmek istiyor.

Emre Mor, 2 haftadır hocası Unzue tarafından kadroya dahil edilmiyor ve daha çok çabalaması konusunda uyarılar alıyor.

Sarı-kırmızılılar, Emre Mor'u satın alma opsiyonuyla kiralamayı planlıyor. Oyuncu motivasyonu konusunda son derece başarılı olan Terim, Emre'yi de yeniden parlatacağına inanıyor.