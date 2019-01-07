Galatasaray, Emre Taşdemir transferini bitiriyor

Ara transfer döneminde Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'u satış listesine koyan ve Garry Rodrigues'i de 10 milyon 250 bin dolar karşılığında Al-İttihad'a satan Galatasaray, transferdeki ilk hamlesini yapıyor.

MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLDÜ

Bursaspor'da sözleşmesi fesh edilen Emre Taşdemir için resmen devreye giren sarı-kırmızılı yönetim, Emre Taşdemir'in menajeri ile bu sabah saatlerinde bir araya geldi ve her konuda anlaşmaya vardı.

Emre Taşdemir'in menajerinden önce Bursaspor Kulübü ile de temasa geçen Galatasaray Yönetimi, Taşdemir'in sakatlık durumunu sordu ve "Sakat değil, oynayabilir durumda ancak bizim teknik heyetimizin tasarrufunda olmadı" cevabını almıştı.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN SONRA İMZA ATACAK

Galatasaray'ın Emre Taşdemir'in detaylı sağlık kontrollerinin ardından transferi resmi olarak açıklaması bekleniyor.

Fatih Terim, Milli Takım'ı çalıştırdığı dönemde, ilk kez ay-yıldızlı formayı verdiği Emre Taşdemir, 23 yaşında ve sol bek mevkisinde forma giyiyor.

13 KEZ SAKATLIK YAŞADI

2013'ten bu yana 13 sakatlık yaşayan Emre Taşdemir, en ciddi sakatlığını 2017-2018 sezonunda yaşadı ve tam 213 gün sahalardan uzak kalarak Bursaspor'da 24 maçı kaçırdı.

Emre Taşdemir'in yaşadığı başlıca sakatlıklar şu şekilde:

Sol bacak baldır yaralaması, sağ bacak uyluk gerginliği, sağ üst adalede zorlanma, sağ ayak - dış yan bağ yırtığı, sağ ayak bilek bağında yırtık.

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