Galatasaray Emre Taşdemir'i KAP'a bildirdi

Emre Taşdemir resmen Galatasaray...
Bursaspor ile yollarını ayıran 23 yaşındaki sol bek, önümüzdeki 1,5 yıl sarı-kırmızılı formayı giyecek.
İşte kulüpten yapılan açıklama:
Profesyonel futbolcu Emre Taşdemir ile 2018-2019 ve 2019-2020 futbol sezonları için anlaşmaya varılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
SAKATLIK RİSKİ VAR
Sarı-kırmızılı kulübün, 2013 yılından bu yana toplam 13 kez sakatlık yaşayan Emre Taşdemir'le kısa süreli sözleşme yapması ise dikkatlerden kaçmadı.
Emre 2013 yılından beri 13 kez sakatlandı