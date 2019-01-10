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Galatasaray Emre Taşdemir'i KAP'a bildirdi

Galatasaray Kulübü, Emre Taşdemir ile 1,5 yıllığına anlaşmaya varıldığını resmen duyurdu.

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Emre Taşdemir resmen Galatasaray...

Bursaspor ile yollarını ayıran 23 yaşındaki sol bek, önümüzdeki 1,5 yıl sarı-kırmızılı formayı giyecek.

İşte kulüpten yapılan açıklama:

Profesyonel futbolcu Emre Taşdemir ile 2018-2019 ve 2019-2020 futbol sezonları için anlaşmaya varılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

SAKATLIK RİSKİ VAR

Sarı-kırmızılı kulübün, 2013 yılından bu yana toplam 13 kez sakatlık yaşayan Emre Taşdemir'le kısa süreli sözleşme yapması ise dikkatlerden kaçmadı.

Emre 2013 yılından beri 13 kez sakatlandı

 



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