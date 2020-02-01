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Galatasaray Emre'yi Yunanistan'a gönderdi

Galatasaray'da da beklentileri karşılayamayan Emre Mor, Yunanistan'ın Olympiakos takımına kiralandı.

| Haber Merkezi
Galatasaray Emre'yi Yunanistan'a gönderdi
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Galatasaray'ın sezon başında Celta Vigo'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Emre Mor, Süper Lig'de de tutunamadı.

22 yaşındaki futbolcu transfer döneminin son günü Yunanistan'ın Olympiakos takımına kiralandı.

Yunan ekibinin formasını giyen Emre, objektiflere poz verdi.

Yunan vekil, AP'de Türk bayrağını yırttı - VİDEO

BAYRAK ESPRİSİ

Öte yandan sosyal medyada konu hakkında yorum yapan taraftarlar, "Emre'yi onlara göndererek Türk bayrağının intikamını aldık" şeklinde esprili yorumlardan bulundu.

Geçtiğimiz günlerde bayrağımızı yırtan Yunan vekil Ioannis Lagos'un yaptığı bu küstah hareket, büyük tepki toplamıştı.

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