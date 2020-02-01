Cedi Osman: Deprem sebebi ile çok üzgün ve kötü hissettim

1 Emre Belözoğlu: Biz daha iyiyiz Trabzonspor'dan daha iyi takım olduklarını söyleyen Emre Belözoğlu, zorlu deplasmandan 3 puanla döneceklerini iddia etti.

2 Galatasaray Emre'yi Yunanistan'a gönderdi Galatasaray'da da beklentileri karşılayamayan Emre Mor, Yunanistan'ın Olympiakos takımına kiralandı.

3 Karabağ, Alper'i istiyor Transfer döneminin açık olduğu ülkelerden biri olan Azerbaycan'da Karabağ takımının, Alper Potuk'u kiralık olarak kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

4 Süper Lig'de biten transferler Süper Lig ekiplerinin yaptığı transferleri ve gönderdiği oyuncuları tek bir haberde topladık.

5 Tarık Çamdal ve Muhammed Demirci transfer oldu Adana Demirspor, ara transfer döneminin son gününde Tarık Çamdal'ı kadrosuna kattı. 24Erzincanspor ise Muhammed Demirci'yle anlaştı.

6 Boateng'in at aşkı Beşiktaş'ın yeni transferi Kevin-Prince Boateng, İstanbul'a geldi. Atlara olan sevgisiyle tanınan yıldız futbolcunun fotoğrafları, sosyal medyada gündem oldu.

7 Trabzonspor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

8 Emre Mor Olympiakos'ta Galatasaray Kulübü, sezon başında İspanya temsilcisi Celta Vigo'dan kiraladığı Emre Mor'u Yunanistan'ın Olympiakos takımına kiraladı.

9 İbrahima Yattara İstanbulspor'da TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, Trabzonspor'un eski oyuncularından İbrahima Yattara'yı, teknik direktör Fatih Tekke'nin antrenör ekibine kattı.