Galatasaray, Endoğan Adili'yi gönderdi

Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, bu sezon yaptığı transferlerden çok gönderdiği futbolcularla gündeme gelmeye devam ediyor. Terim, son yıllarda alınan ve kulübe hiçbir faydası olmayan oyuncuların takımla bağını kesiyor.

ENDOĞAN ADİLİ'YLE YOLLAR AYRILDI

Galatasaray'da birçok oyuncunun sözleşmesi bitti ve yeniden anlaşma sağlanmadı. Bu isimlerin birçoğu da yıllardır yedek kulübesinde oturmasına rağmen başka takıma gitmeyi tercih etmeyen futbolculardı. Ancak bu yaz Galatasaray taraftarının istemediği futbolcular takımdan bir bir gönderiliyor.

Sözleşmeleri biten Hakan Balta, Koray Günter, Carrasso, Yasin Öztekin, Latovlevici, De Jong, Eray İşçan, Umut Gündoğan gibi isimlerle yeniden sözleşme imzalanmadı. Cavanda'yı Standar Liege satan sarı-kırmızılı ekip, Tarık Çamdal'a da takım bulunacağını açıkladı.

Bu isimlere son eklenen ise Endoğan Adili oldu. 2014 yılında Galatasaray'a transfer olan, bir sezonu FC Wil'de kiralık geçiren 23 yaşındaki futbolcu sarı-kırmızılı ekipte neredeyse hiç oynamadı.

620 BİN TL ALACAĞINDAN VAZGEÇTİ

4 yıldır Galatasaray'ın futbolcusu olan Endoğan Adili ile anlaşan sarı-kırmızılılar, oyuncunun sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklama şöyle;

"Profesyonel futbolcumuz Endoğan Adili ile sözleşmemiz karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Buna göre futbolcu 2018-19 futbol sezonundaki 1.120.000 TL tutarındaki sözleşmesel alacağının 620.000 TL'lik kısmından feragat etmiş ve kalan 500.000 TL kendisine ödenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."