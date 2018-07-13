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Galatasaray Eren Derdiyok'un golüyle ilk maçını kazandı

Galatasaray, hazırlık maçınnda FC Wil'i 1-0 mağlup etti.

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Galatasaray Eren Derdiyok'un golüyle ilk maçını kazandı

Galatasaray, hazırlık maçında İsviçre ekibi FC Wil ile karşı karşıya geldi. Sportanlage Utogrund'da oynanan mücadeleyi Galatasaray, 1-0'lık skorla kazandı.

Galatasaray, mücadeleye İsmail Çipe; Mariano, Maicon, Ahmet Çalık, Lionel Carole; Selçuk İnan, Ryan Donk, Garry Rodrigues, Celil Yüksel, Feghouli; Eren Derdiyok ilk 11'iyle çıktı.

Yedekler arasında ise Serdar Aziz, Belhanda, Sinan Gümüş, Gomis ve Fernando yer aldı.

GALİBİYETİ EREN GETİRDİ

Galatasaray'ın galibiyet golünü 32. dakikada Eren Derdiyok attı. Galatasaray, bir sonraki hazırlık maçında PSV Eindhoven ile 18 Temmuz Çarşamba günü karşılaşacak.

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