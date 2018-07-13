Galatasaray Eren Derdiyok'un golüyle ilk maçını kazandı

1

Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nu İstanbul'a getirdi

Fenerbahçe, genç bir yeteneği daha kadrosuna katıyor. Sarı-lacivertliler, NEC Nijmegen forması giyen 18 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu'nu imza attırmak için İstanbul'a getirdi.