Galatasaray Erkek Voleybol Takımı Avrupa ikincisi

Galatasaray CEV CUP 2019 final maçının rövanşında İtalyan temsilcisi Trentino İtas’ı Burhan Felek Spor Salonu’nda konuk etti.
GALATASARAY AVRUPA İKİNCİSİ OLDU
İlk maçı İtalya’da 3-0 kaybeden sarı-kırmızılar, rövanş mücadelesinde sahadan 3-2’lik setlerle mağlup ayrılınca Avrupa ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.
Kupaya ise İtalyan takımı Trentino İtas ulaştı.
Mücadele sonunda Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyeleri, sarı-kırmızılı oyuncuları ayakta alkışladı.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Helio Ormonde xx, Benone Visan xx
Galatasaray: Selçuk x, Oleg xx, Oliver xxx, William xx, Yasin x, Emin x, Roland x, Doğukan x, Muzaffer x, Melih x, Can x
Trentino İtas: Joseph xx, Maarten x, Gabriele xx, Luca xx, Simone x, Jenia x, Davide xx, Uros xxx, Lorenzo xx, Nicola x, Oreste x
Setler: 25-22, 25-21, 16-25, 16-25, 5-15
Süre: 120 dakika (26, 30, 27, 26, 11)