Galatasaray Erzurum'a vazelinle gidiyor

Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek.
Lider Başakşehir'le arasındaki puan farkını indirmek için mutlaka kazanmak zorunda olan sarı-kırmızılıları rakip kadar soğuk hava da zorlayacak gibi görünüyor.
Maçın gündüz saatlerinde oynanması için başvuruda bulunan Cimbom, TFF'den istediği yanıtı alamayınca kendi kendine çözüm üretmeye başladı.
ERZURUM'A VAZELİNLE GİDİLECEK
Malzemecilerle konuşan teknik direktör Fatih Terim, deplasmana vazelin, merhem ve forma altına giyilecek taytların da götürülmesini istedi.
Maç öncesi her türlü tedbiri alan Galatasaray, Erzurum'dan 3 puanla dönmeyi hedefliyor.