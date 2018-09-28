Galatasaray-Erzurumspor - CANLI SKOR

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34' Oyunun on dakikalık bölümü sürekli sakatlıklarla geçtiği için tempoda biraz düşüş yaşandı.
24' Emre Akbaba ile gole yaklaştı. Feghouli içeri çevirdi, Emre'nin vuruşunda top kaleci Sehic'te kaldı.
17' Galatasaray gole çok yaklaştı. Erzurumspor'da defanstan çıkarken kaptırılan topta Garry Rodrigues ceza alanına girdi, yaptığı vuruşta kaleci Sehic gole izin vermedi.
11' Donk'un pasında Ndiaye, kaleci ile karşı karşıya topu iyi kontrol edemedi ve önemli bir fırsattan yararlanamadı.
6' Ev sahibi Galatasaray maça daha etkili başladı.
3' Galatasaray maçın hemen başında gole yaklaştı. Maicon'un frikiğinde top direkten dışarı gitti.
1' İlk düdük çaldı ve mücadeleye Galatasaray başladı.
Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında son sıradaki Erzurumspor'u konuk ediyor.
Geçtiğimiz hafta Akhisarspor'a 3-0 yenilen Galatasaray, Porto ile oynayacağı Devler Ligi maçı öncesi sahasında ağırladığı Erzurumspor'u yenerek moral bulmak istiyor.
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Ömer Bayram, Donk, Ndiaye, Emre Akbaba, Feghouli, Garry Rodrigues, Eren Derdiyok
Erzurumspor: Sehic, Acka, Schweclen, Sunu, Lokman, Auremir, İbrahim, Scuk, Munsy, Emrah Başsan, Kone