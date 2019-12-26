Galatasaray, eski futbolcularını geri alıyor

Süper Lig'in son haftasında sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak olan Galatasaray, ilk yarıyı 3 puanla kapatıp transfere yönelmeyi planlıyor.

Sezon başında alınan futbolcuların hemen hemen hiçbirisinden memnun kalmayan teknik direktör Fatih Terim, bazı futbolcularla yolların ayrılmasını istedi.

Nzonzi, Seri ve Emre Mor'u ikinci yarıda kadroda düşünmeyen tecrübeli teknik adam, Onyekuru, Diagne ve Linnes'in yeniden kadroda dahil edilmesini talep etti.

BRUGGE DİAGNE'Yİ GERİ GÖNDERİYOR

Club Brugge'da kadro dışı bırakılan Diagne'yle yollarını ayırmak isteyen Belçika ekibinin oyuncuyu Galatasaray'a göndermek istediği, FFP kıskacındaki sarı-kırmızılıların da başka bir forvet almak yerine bu transfere sıcak baktığı öğrenildi.

Sezon başında sözleşmesi dondurulan Linnes'in kesin olarak döneceği, Monaco'da forma şansı bulamayan Onyekuru'yla da prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi.

ARDA BELİRSİZ

Bu isimler arasında geleceği belirsiz olan tek isim ise Arda Turan.

Galatasaray-Başakşehir maçı öncesi Fatih Terim'in elini öperek aradaki buzları eriten, son olarak da Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dönüş sinyali veren tecrübeli futbolcuyla ilgili son kararı Terim verecek.