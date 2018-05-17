Galatasaray, Eskişehirsporlu Dorukhan ile anlaştı

Mesut Cenk ve İlkay Erdoğan'ı ziyaret etti

1 Atiba'nın yerine Ruben Loftus-Cheek geliyor Beşiktaş yönetimi, Atiba'nın yerine Ruben Loftus-Cheek'i transfer etmeyi planlıyor. Ayrıca Gökhan Gönül'le rekabet edebilecek bir sağ bek arayan yönetimin ilk hedefi Romalı Bruno Peres.

2 Süper Lig ikincisi 2 ön eleme oynayacak Atletico Madrid'in UEFA Avrupa Ligi'ni kazanması Türk takımlarına yaradı. Süper Lig'i 2. sırada tamamlayan takımımız, 3 ön eleme yerine 2 ön eleme oynayacak.

3 Trabzon'da Fatih Tekke-Gökdeniz Karadeniz sesleri Trabzonspor'da bazı yöneticiler, takımın başına Fatih Tekke-Gökdeniz Karadeniz ikilisinin getirilmesini talep etti.

4 Valbuena: Yedek kalmak dünyanın sonu değil Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Valbuena, "Yedek kalmak seni üzüp sinirlendirmiyor mu?" sorusuna "33 yaşında bir futbolcuyum ve paramı alıyorum" şeklinde cevap verdi.

5 Houston Rockets Golden State'i yenerek seriyi eşitledi NBA Batı Konferansı Final Serisi'nde Golden State Warriors'ı ağırlayan Houston Rockets, maçı 127-105 kazanarak seriyi 1-1'e getirdi.

6 Atletico Madrid Avrupa Ligi şampiyonu La Liga ekibi Atletico Madrid, UEFA Avrupa Ligi finalinde Griezmann'ın yıldızlaştığı maçta Marsilya'yı 3-0 mağlup etti ve son 8 yılda 3. şampiyonluğunu kazandı.

7 Şenol Güneş Babel'in transferine sıcak bakmıyor Hollanda ekibi Feyenoord, Babel'i kadrosuna katabilmek için Beşiktaş'a teklifte bulundu. Teknik direktör Şenol Güneş, başarılı futbolcunun takımdan ayrılmasına izin vermedi.

8 Aatıf'ın göbeği taraftarın tepkisini topladı Fenerbahçeli Nabil Dirar'ın sosyal medyada paylaştığı fotoğrafta Aatıf'ın göbeği dikkatlerden kaçmadı.

9 Kayserispor Ertuğrul Sağlam ile anlaştı Marius Sumudica ile yollarını ayıran Kayserispor, Ertuğrul Sağlam ile anlaşmaya vardı. Sağlam, bugün Kayseri'ye gelecek.