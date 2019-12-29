Ensonhaber.com'a dön

Galatasaray Espor takımı lig dışı kaldı

Galatasaray Espor'un geciken oyuncu ve koç ödemelerini tamamlayamadığı gerekçe gösterilerek, takımın Şampiyonluk Ligi'ne katılım hakkı 2020 Kış Mevsimi süresince askıya alındı.

| Haber Merkezi
Yorum Yap

Bir süredir ara verdikleri lige partnerlik sistemiyle geri dönüş yapan Galatasaray’da sular durulmuyor. Uzun süredir oyuncular ve takım koçunun Twitter üzerinden takımı şikayet ettiklerine şahit olmuştuk.

G.SARAY'IN BU SEZON İÇİN LİSANSI DONDURULDU

28 Aralık itibariyle Riot Games resmi bir açıklama yayınlayarak Galatasaray’ın bir sezonluğuna ligdeki slotunun dondurulduğunun ve ligin Kış Mevsimi’nde 9 takımla devam edeceğini duyurdu.

Galatasaray Espor tüm ödemeleri eksiksiz yaparsa Yaz Mevsimi’nde yeniden yer alabilecek.

Daha önceki ödeme problemleri gündeme geldiğinde Galatasaray Espor’un yöneticisi Erol Özmandıracı, maaş probleminin neredeyse her takımda yaşandığını söyleyip sadece Galatasaray Espor oyuncularının organizasyonlarını karaladığını belirtmişti.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM