Galatasaray evinde hiç yenilmedi

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Ezeli rakibini 2-0 yenen Cimbom, iç sahadaki mükemmel performansını devam ettirdi.

SADECE F.BAHÇE'Yİ YENEMEDİ

Dış saha puan tablosuna bakıldığında 5. sırada olan sarı-kırmızılılar, iç sahada ise rakipsiz.

Aslan, evinde oynadığı 16 maçında 15'ini kazanmayı başardı. Cimbom, sadece Fenerbahçe ile berabere kaldı.

EVİNDE 46 PUAN KAZANDI

Topladığı 66 puanın 46'sını iç sahadaki sonuçlarıyla elde eden Galatasaray, bu sezon şu ana kadar kaydettiği 70 golün 44'ünü Türk Telekom Stadı'nda attı.

Sarı-kırmızılı ekip bu süreçte kalesinde sadece 9 gol görürken 9 maçta ise rakiplerinin gol sevinci yaşamasına izin vermedi.