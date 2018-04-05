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Galatasaray evinde kazandı

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. hafta maçında Galatasaray, Adana ASKİ'yi 73-62 yendi.

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Galatasaray evinde kazandı

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. hafta maçında Galatasaray, Adana ASKİ'yi 73-62 yendi.

Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Önder Yılmaz, Ali Köseoğlu, Murat Danı

Galatasaray: Işıl Alben 13, Epoupa 6, Kobryn 17, Tuğba Taşçı 2, Dubljevic 21, Gizem Başaran 6, İrem Naz Topuz 2, Davis 6, Merve Uygül, Meltem Yıldızhan

Adana ASKİ: Nilay Kartaltepe 6, Williams 20, Snow 13, Gamze Takmaz 10, Ceyda Sinan 6, Marina Baş 7, Melike Bakırcıoğlu, Nazlı Bircan Gökdemir, Öykü Taşkın

1. Periyot: 18-16
Devre: 39-24
3. Periyot: 59-

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