Galatasaray evinde kazandı

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1 Emre Can, Juventus'la anlaştı Liverpool'un Türk asıllı Alman futbolcusu Emre Can, sezon sonunda İtalyan devi Juventus'a transfer olacak.

2 F.Bahçe'de başkan adaylarının altyapı planı F.Bahçe'de başkan adayı Ali Koç'un altyapı için düşündüğü hocanın La Masia efsanesi Alexanco olduğu öğrenildi. Aziz Yıldırım'ın kafasındaki çalıştırıcı ise Kees van Wonderen.

3 Fenerbahçe'ye kurşun geçirmez otobüs 3 yıl önce Rize deplasmanı dönüşü Rize-Trabzon karayolunda otobüsü kurşunlanan Fenerbahçe, yeni kurşun geçirmez takım otobüsünü teslim aldı.

4 Demba Ba, Beşiktaş'a dönüyor Mahmut Uslu, Göztepe maçı öncesi Fikret Orman'ın Demba Ba hakkındaki açıklamalarının etik olmadığını söyledi.

5 Galatasaray Emre Mor'u kiralayacak Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Celta Vigo'da gözden düşen milli futbolcu Emre Mor'un kiralanmasını istedi.

6 Muharrem Usta'dan Ersun Yanal'a: Sen nasıl adamsın Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Ersun Yanal'a sitem ederek,"Sen nasıl bir insansın 6-1 yenildiğin maçtan sonra Trabzonspor’u mahkemeye veriyorsun. Aziz Yıldırım sana az bile demiş" şeklinde konuştu

7 Talisca'nın alternatifleri Beşiktaş yönetimi, 5 milyon euro maaş isteyen Talisca'yla anlaşılamaması durumunda Fortounis, Brahimi ya da Joao Mario'dan birini transfer etmeyi planlıyor.

8 Valverde: Cengiz'in oynamasını bekliyorduk Barcelona Teknik Direktörü Ernesto Valverde, Roma'yı 4-1 yendikleri maç sonrası yaptığı açıklamada, Cengiz Ünder'in oynamamasına şaşırdığını belirtti.

9 Endoğan Adili yönetimi çıldırttı UEFA'ya gönderilecek borçsuzluk kağıdını tüm futbolculara imzalatan sarı-kırmızılı yönetim, Endoğan Adili'den beklediği cevabı alamadı.