Ensonhaber.com'a dön

Galatasaray evinde rahat kazandı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Galatasaray Kadın basketbol takımı, İstanbul Üniversitesi'ni 74-59 yendi.

Yorum Yap

Galatasaray evinde rahat kazandı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Galatasaray, İstanbul Üniversitesi'ni 74-59 yendi.

Mücadelenin 1. periyodu ev sahibi Galatasaray'ın 16-13'lük üstünlüğü ile sona erdi. Sarı-kırmızılı kadın basketbol takımı 2. periyodu farkı açarak 40-26 sonlandırdı.

3. periyotta etkili oyununa devam eden Galatasaray Kadın Basketbol takımı, periyodu 55-42'lik üstünlükle bitirirken, maç sonucu 74-59'luk ev sahibinin galibiyeti ile tamamlandı.

Galatasaray'da Jefferson 14 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, İstanbul Üniversitesi'nde Feride Akalan 17 sayıyla oynadı.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM