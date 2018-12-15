Galatasaray evinde rahat kazandı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Galatasaray, İstanbul Üniversitesi'ni 74-59 yendi.
Mücadelenin 1. periyodu ev sahibi Galatasaray'ın 16-13'lük üstünlüğü ile sona erdi. Sarı-kırmızılı kadın basketbol takımı 2. periyodu farkı açarak 40-26 sonlandırdı.
3. periyotta etkili oyununa devam eden Galatasaray Kadın Basketbol takımı, periyodu 55-42'lik üstünlükle bitirirken, maç sonucu 74-59'luk ev sahibinin galibiyeti ile tamamlandı.
Galatasaray'da Jefferson 14 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, İstanbul Üniversitesi'nde Feride Akalan 17 sayıyla oynadı.