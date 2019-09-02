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Galatasaray, Falcao transferinin detaylarını açıkladı

Galatasaray, Falcao ile anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Kolombiyalı golcü yıllık 5 milyon euroluk ücretiyle Türkiye'nin en çok kazanan futbolcusu oldu.

| Haber Merkezi
Galatasaray, Falcao transferinin detaylarını açıkladı
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Galatasaray'ın yeni transferi Falcao, resmen sarı-kırmızılı takımın kadrosuna katıldı. Yıldız futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalanırken, deneyimli golcü 5 milyon euro maaş alacak.

BONSERVİS BEDELİ YOK, MAAŞI 5 MİLYON EURO

Dün İstanbul'a gelen dünyaca ünlü golcü, bu akşam saatlerinde resmi sözleşmenin altına imza attı. Galatasaray, Falcao transferinin detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Sarı-kırmızılı ekip, Falcao için Monaco'ya bonservis bedeli ödenmeyeceğini duyururken, 33 yaşındaki forvetin 5 milyon euro net maaş alacağını açıkladı. Sözleşme süresi ise 3 yıl olacak.

Galatasaray, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Falcao transferini açıkladı. 

Galatasaray Falcao'yu bu video ile duyurdu - İZLE

KAP'a yapılan açıklama şöyle: "Profesyonel Futbolcu Radamel Falcao Garcia Zarate ve Kulübü AS Monaco Football Club ile oyuncunun bedelsiz transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Futbolcuya, 2019-2020 sezonundan başlamak üzere 3 sezon boyunca net 5.000.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir."

Transfer açıklanmadan önce Falcao ile Galatasaray Twitter hesabı arasındaki esprili konuşma.


(Radamel Falcao'nun kayıt bilgileri TFF'nin resmi internet sitesine girildi.)

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