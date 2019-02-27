Ensonhaber.com'a dön

Galatasaray, Fatih Öztürk'le anlaştı

Galatasaray, son olarak Türkiye Kupası'nda oynanan Hatayspor mücadelesinde skandal bir gol yiyen İsmail Çipe'yi kadroda düşünmüyor. Cimbom, Akhisarspor kalecisi Fatih Öztürk'le anlaştı.

Galatasaray, Fatih Öztürk'le anlaştı
Yorum Yap

Galatasaray, yılladır Fernando Muslera'nın yedeği olarak iyi bir kaleci transferi yapamadı. İsmail Çipe'nin de son dönemlerde güven vermemesi, sarı-kırmızılı yönetimi harekete geçirdi.

(Fotoğraf A Spor'dan alınmıştır)

AKHİSARLI FAİTH ÖZTÜRK'LE ANLAŞMA SAĞLANDI

Uruguaylı kalecinin oynamadığı maçları diken üzerinde izleyen sarı-kırmızılı taraftarlar, Hatayspor maçında skandal goller yiyen İsmail Çipe'nin yerine kaleci transferi yapılması gerektiğini düşünüyor.

(Fotoğraf A Spor'dan alınmıştır)

Bu durumu göz ardı etmeyen Galatasaray yönetimi, Süper Lig'de Akhisarspor forması giyen Fatih Öztürk'la prensip anlaşmasına vardı.

RESMİ İMZA ATILACAK

Özellikle Akhisar'ın Türkiye Kupası'nı kazandığı sezon mükemmel bir performans sergileyen Fatih, Galatasaray'da Muslera'nın ardından taraftarın güven duyduğu bir isim olmayı hedefliyor. 

Fatih'le prensipte anlaşan sarı-kırmızılılar, sezon sonunda başarılı eldivenle resmi sözleşme imzalayacak.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM