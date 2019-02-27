Galatasaray, Fatih Öztürk'le anlaştı

Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçını 2-0 kazanan Galatasaray, rövanş mücadelesini 4-2 kaybetse de yarı finale yükselen taraf oldu.

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Ersun Yanal: 3-0'dan geri dönebilecek tek takım biziz

Ersun Yanal, Beşiktaş maçının devre arasında takıma yaptığı konuşmada, "Galatasaray maçında olduğu gibi bu maçı da çevirebilirsiniz" dedi.