Galatasaray, Fellaini için teklif yapacak

Son dönemde Beşiktaş'ın, Atiba'nın yerine almak istediği Fellaini için Galatasaray’ın da devreye girdiği öğrenildi. Bir yandan sol bek ve sol açık için çalışmalarda bulunan sarı-kırmızılılar, Fellaini’yi Fernando ile birlikte kullanmayı planlıyor.

DEVRE ARASI OLMAZSA SEZON SONU

Sezon başında Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer etmek istediği ancak Mourinho'nun Belçikalı futbolcuyu bırakmaması nedeniyle gerçekleşmeyen transfer için sarı-kırmızılı ekip yeniden girişimlere başladı.

Galatasaray öncelikle oyuncu ve menajeriyle görüşüp nabız yoklaması yapacak. Olumlu geri dönüş alırsa, Manchester United’dan fiyat istenecek. Eğer İngiliz devi yüksek bir fiyat talep ederse, Galatasaray deneyimli oyuncuyla el sıkışarak, sezon sonunda bonservis bedeli ödemeden renklerine bağlayacak.

Bu sezon Manchester formasıyla 9 lig maçında 3 gol atan 30 yaşındaki futbolcu, son haftalarda formasını kaptırmış durumda. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olduğu için de, Ocak ayı itibariyle istediği kulüple görüşebilir.