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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ilk 11'i

Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. İki takımda da önemli eksikler var.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ilk 11'i
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Galatasaray-Fenerbahçe - CANLI SKOR

19 puanla 3. sırada yer alan Galatasaray, sahasında ağırlayacağı Fenerbahçe'yi yenerek zirve yarışında haftayı kayıpsız geçirmek istiyor.

Konuk ekip Fenerbahçe'nin hedefi ise ezeli rakibini yenerek yeni bir başlangıç yapmak.

HAKEM FIRAT AYDINUS

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma 21.00'de başlayacak. Fırat Aydınus'un düdük çalacağı karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Linnes, Ozan, Serdar, Ömer, Donk, Ndiaye, Belhanda, Onyekuru, Rodrigues, Eren Derdiyok

Fenerbahçe: Harun, Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Elif Elmas, Jailson, Ayew, Benzia, Valbuena, Frey

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