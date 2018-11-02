Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ilk 11'i

19 puanla 3. sırada yer alan Galatasaray, sahasında ağırlayacağı Fenerbahçe'yi yenerek zirve yarışında haftayı kayıpsız geçirmek istiyor.
Konuk ekip Fenerbahçe'nin hedefi ise ezeli rakibini yenerek yeni bir başlangıç yapmak.
HAKEM FIRAT AYDINUS
Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma 21.00'de başlayacak. Fırat Aydınus'un düdük çalacağı karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Linnes, Ozan, Serdar, Ömer, Donk, Ndiaye, Belhanda, Onyekuru, Rodrigues, Eren Derdiyok
Fenerbahçe: Harun, Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Elif Elmas, Jailson, Ayew, Benzia, Valbuena, Frey