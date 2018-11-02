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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri

Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. İki takımda da önemli eksikler var.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri
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Dev derbi geldi çattı...

19 puanla 3. sırada yer alan Galatasaray, sahasında ağırlayacağı Fenerbahçe'yi yenerek zirve yarışında haftayı kayıpsız geçirmek istiyor.

Konuk ekip Fenerbahçe'nin hedefi ise ezeli rakibini yenerek yeni bir başlangıç yapmak.

HAKEM FIRAT AYDINUS

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma 21.00'de başlayacak. Fırat Aydınus'un düdük çalacağı karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

İKİ TAKIMDA DA EKSİKLER VAR

Ev sahibi Galatasaray'da Fernando, Nagatomo, Emre Akbaba ile cezalı Mariano derbide forma giyemeyecek. Durumu maç saatinde belli olacak isimler ise Serdar Aziz, Onyekuru, Feghouli ve Eren Derdiyok. 

Fenerbahçe ise toplam 8 futbolcu sahadaki yerini alamayacak.

İşte o isimler:

Mehmet Topal
Mehmet Ekici
Tolga Ciğerci
Oğuz Kağan Güçtekin
İslam Slimani (Cezalı)
Volkan (Kadro dışı)
Dirar (Kadro dışı)
Aatıf (Kadro dışı)

GALATASARAY

Muslera
Linnes
Ozan
Serdar
Ömer
Donk
Ndiaye
Onyekuru
Belhanda
Rodriges
Eren

FENERBAHÇE

Harun
Isla
Neustadter
Skrtel
Hasan Ali
Reyes
Jailson
Ayew
Benzia
Eljif Elmas
Soldado

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