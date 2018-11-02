Abdurrahim Albayrak: Bu kadar eskiğe rağmen iyi oynadık

1 Beşiktaş'tan Moussa Dembele atağı Oğuzhan ve Tolgay'ın performanslarından memnun kalmayan Beşiktaş yönetimi, Tottenham forması giyen Moussa Dembele'yi transfer etmek için harekete geçti.

2 Terim ve Koeman'ın önlem alacağı futbolcular Futbolcularıyla bir toplantı yapan Fatih Terim, Ayew'e yakın oynamaları halinde F.Bahçe'yi durduracaklarını söyledi. Koeman'ın özel önlem alacağı futbolcu ise Garry Rodrigues.

3 Ali Koç'tan futbolculara 11 milyon TL Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, derbi primlerini belirledi. Koç, Galatasaray'ı yenmeleri halinde futbolculara ve teknik heyete 11 milyon TL dağıtacak.

4 Fenerbahçe'nin Abdullah Avcı planı Koeman'la yola devam etme kararı alan Fenerbahçe yönetiminin asıl planı Abdullah Avcı. 55 yaşındaki teknik adamın sezon sonunda Başakşehir'le sözleşmesi bitiyor.

5 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. İki takımda da önemli eksikler var.

6 Galatasaray'ın genç transferinin ismi şaşırttı Galatasaray, Ekim ayından beri denediği 2000 doğumlu Mısırlı futbolcu Hamdy Alaa Elsayed Mamed Mahmoud Abdelmoaty Hamdy Ala Elsayed Hamed Mahmoud Abdelmoaty'i transfer etti.

7 Juventus Marcelo'yu transfer etmek istiyor Sezon başında Real Madrid'den 117 milyon euroya Cristiano Ronaldo'yu transfer eden Juventus, şimdi de Marcelo'nun peşine düştü.

8 Mert Egeli kaleyi boş görünce eli ayağına dolandı Dersim 62 Spor ile Adana Demirspor arasında oynanan Türkiye Kupası mücadelesinde, Dersim forması giyen Mert Egeli boş kaleye inanılmaz bir gol kaçırdı.

9 G.Saray-F.Bahçe derbisi İtalyan basınında La Gazzetta dello Sport, yarın oynanacak G.Saray-F.Bahçe derbisi için "Dünya futbolunun en sert rekabetlerinden biri" yorumunda bulundu.